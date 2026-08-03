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Esta noche, Kaya toma la decisión más inesperada: acepta casarse para olvidar a Zerrin

Sadakat no está dispuesta a perder más tiempo. Tras descubrir todo lo ocurrido con Zerrin, decide buscarle esposa a Kaya de inmediato. Aunque Cihan, Alya y Nare intentan hacerle entrar en razón, Kaya sorprende a todos aceptando casarse. ¿Está actuando por puro despecho?

Esta noche, Kaya toma la decisión más inesperada: acepta casarse para olvidar a Zerrin

Esta noche, Kaya toma la decisión más inesperada: acepta casarse para olvidar a Zerrin

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de descubrir que Zerrin está embarazada y de creer que el bebé no es suyo, Kaya se queda destrozado. Aprovechando el momento, Sadakat decide que ha llegado la hora de encontrarle esposa y poner fin de una vez por todas a esa historia.

Sin rodeos, la matriarca anuncia delante de toda la familia que organizará la boda de su hijo cuanto antes. Para sorpresa de todos, Kaya no tarda en responder: "Vale, eso haré", aceptando casarse.

La reacción deja desconcertados a Cihan, Alya y Nare, que intentan hacerle entrar en razón y le recuerdan que está tomando una decisión en caliente, con el corazón roto. Pero Sadakat no está dispuesta a permitir que nadie cambie de opinión a Kaya. Convencida de que esa es la única salida, corta cualquier intento de convencer a su hijo y deja claro que la boda seguirá adelante.

¿Está Kaya dispuesto a casarse de verdad o solo intenta olvidar a Zerrin de la forma más dolorosa?

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