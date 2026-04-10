A las 22:00h
Gran estreno de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto
A partir de las 22:00h en Antena 3, disfruta del arranque de la decimotercera edición del talent show más visto de la televisión.
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado se estrenarán esta noche como concursantes oficiales de Tu cara me suena.
Todos han presumido en estas semanas previas al estreno de haber hecho muy buenas migas entre ellos y están muy ilusionados con sorprender al público con sus imitaciones.
Manel Fuentes volverá a ser el maestro de ceremonias y Flo, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer ocuparán sus respectivos sitios en la mesa del jurado. ¡Qué ganas de que llegue esta noche!
Esta noche, arranca la decimotercera edición de Tu cara me suena
Ya solo faltan unas horas para el gran estreno de la nueva edición de Tu cara me suena. Los concursantes están listos para sorprendernos y el jurado preparado para valorarlos y regalarnos grandes momentos.
Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado prometen sorprendernos con sus imitaciones esta noche. ¿Quién destacará en esta primera gala?
¡Llega el momento del pulsador! ¿Qué imitaciones veremos la semana que viene?
¡Menuda gala nos espera la semana que viene! La orquesta canaria del momento, Nueva Línea, llegará a plató de la mano de Leonor Lavado. También podremos disfrutar de las imitaciones de Thalía, Alaska o Tom Jones y Sole Giménez traerá a un amigo para recrear el dueto de Amaia y Alizzz. ¿A quién elegirá?
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