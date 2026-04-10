Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22:00h

Gran estreno de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto

A partir de las 22:00h en Antena 3, disfruta del arranque de la decimotercera edición del talent show más visto de la televisión.

Gran estreno de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto

Publicidad

Patri Bea
Actualizado:
Publicado:

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado se estrenarán esta noche como concursantes oficiales de Tu cara me suena.

Todos han presumido en estas semanas previas al estreno de haber hecho muy buenas migas entre ellos y están muy ilusionados con sorprender al público con sus imitaciones.

Manel Fuentes volverá a ser el maestro de ceremonias y Flo, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer ocuparán sus respectivos sitios en la mesa del jurado. ¡Qué ganas de que llegue esta noche!

¿Cuál es tu propuesta favorita? ¡Àngel Llàcer pide ayuda a los concursantes con el lema de este año!

¿Cuál es tu propuesta favorita? ¡Àngel Llàcer pide ayuda a los concursantes con el lema de este año!

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Patri Bea
instagram

Esta noche, arranca la decimotercera edición de Tu cara me suena

Ya solo faltan unas horas para el gran estreno de la nueva edición de Tu cara me suena. Los concursantes están listos para sorprendernos y el jurado preparado para valorarlos y regalarnos grandes momentos.

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado prometen sorprendernos con sus imitaciones esta noche. ¿Quién destacará en esta primera gala?

imagen de perfil
Patri Bea
instagram

¡Llega el momento del pulsador! ¿Qué imitaciones veremos la semana que viene?

¡Menuda gala nos espera la semana que viene! La orquesta canaria del momento, Nueva Línea, llegará a plató de la mano de Leonor Lavado. También podremos disfrutar de las imitaciones de Thalía, Alaska o Tom Jones y Sole Giménez traerá a un amigo para recrear el dueto de Amaia y Alizzz. ¿A quién elegirá?

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Imagen de Emiliano García Page

García-Page asegura que el Gobierno presentará presupuestos 'muy expansivos': "Seguro que a nadie le interesa que se aprueben"

Tartazos humillantes en un 'call center'.

Empleados de un 'call center' reciben tartazos por no cumplir sus objetivos comerciales: "Habrían visto 'El lobo de Wall Street'"

Gran estreno de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto

Gran estreno de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto

Imagen de Isabel Rábago
Pedro Sánchez viral

Sánchez se monta en un coche de Lego mientras en el Supremo continúa el 'caso mascarillas': "Es la vida paralela que vive. La corrupción se la pela"

Ronna
Exclusiva

Hablamos con Ronna, viuda de Papuchi, tras su mediática portada: "Le ha costado mucho, pero no lo ha hecho por dinero"

Imagen de Javier Rupérez
negociaciones guerra irán

Un exembajador en EEUU advierte de "los nuevos enemigos" de Trump: "Hay ceses masivos dentro del ministerio de Defensa porque ya le avisaron de que no se metiera en este conflicto"

A 24 horas de las negociaciones en Pakistán, sigue habiendo dos posturas altamente enfrentadas: por un lado, Israel y Estados Unidos que consideran que Líbano no forma parte de ese alto el fuego y por otro, Irán y Pakistán que defienden todo lo contrario.

Así arranca Tu cara me suena: Melani, Agoney y Angy regresan por todo lo alto con tres imitaciones de infarto
Avance

Así arranca Tu cara me suena: Melani, Agoney y Angy regresan por todo lo alto con tres imitaciones de infarto

La ganadora de la duodécima edición de Tu cara me suena es la encargada de abrir una temporada que promete regalarnos muchas emociones fuertes.

Emiliano García- Page.

Emiliano García- Page reclama al PSOE que ejerza la acusación en el juicio de Ábalos y Koldo: "Se tiene que aclarar si alguien ha usado el partido como una lavadora de dinero"

Imagen de Alfonso Serrano

Un senador del PP desmonta la posible alianza de izquierdas: "El problema es que ya tienen un caudillo que se llama Pedro Sánchez"

Ilia Topuria

Ilia Topuria se pone a prueba en El Hormiguero: ¿acertará qué deportistas triunfarán?

Publicidad