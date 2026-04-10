Gran estreno de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado se estrenarán esta noche como concursantes oficiales de Tu cara me suena.

Todos han presumido en estas semanas previas al estreno de haber hecho muy buenas migas entre ellos y están muy ilusionados con sorprender al público con sus imitaciones.

Manel Fuentes volverá a ser el maestro de ceremonias y Flo, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer ocuparán sus respectivos sitios en la mesa del jurado. ¡Qué ganas de que llegue esta noche!