Edurne recorta distancias con Orozco en una intensa noche de Audiciones en La Voz Kids

La nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids ha dejado claro que la competición entra en una fase decisiva. Con los equipos prácticamente a mitad de camino, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne empiezan a pensar mucho más cada vez que pulsan el botón.

La noche volvió a dejar grandes momentos sobre el escenario: plenos inesperados, bloqueos entre coaches, talents que emocionaron hasta el último segundo y artistas capaces de revolucionar el plató con apenas unos acordes.

Te contamos todo lo que ha pasado en la cuarta noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids.

Edurne protagoniza la gran remontada de la noche

Edurne fue la gran protagonista de la gala tras convertirse en la coach que más voces consiguió incorporar a su equipo. La artista sumó a Valentina, Hugo, Judith y Marcos, alcanzando así los 10 talents en una de sus noches más potentes de las Audiciones a ciegas.

La coach vivió actuaciones muy especiales, desde el espectacular pleno de Valentina con ‘Somewhere over the rainbow’ hasta la energía arrolladora de Hugo sobre el escenario. Además, Judith protagonizó una intensa batalla entre coaches tras emocionar cantando a Camilo Sesto, obligando incluso a Edurne a utilizar uno de sus bloqueos contra Luis Fonsi.

Con estas incorporaciones, Edurne demuestra que sigue apostando por voces con sensibilidad, personalidad y artists capaces de crear momentos mágicos sobre el escenario.

Orozco continúa arriba en la lista con un equipo lleno de emoción

Antonio Orozco cerró la noche alcanzando también los 10 artistas en su equipo gracias a la incorporación de Luis, que emocionó interpretando ‘Cuando nadie me ve’ de Alejandro Sanz.

El coach volvió a demostrar que lo más importante para él es la capacidad de transmitir desde el escenario, más allá de la perfección técnica. De hecho, protagonizó junto a Luis uno de los momentos más especiales de la noche gracias a la conexión que ambos compartieron tras la actuación.

Además, Orozco volvió a convertirse en uno de los coaches más sinceros de la gala dejando mensajes muy emotivos a varios talents que no consiguieron entrar en los equipos.

Luis Fonsi sigue reforzando un equipo cada vez más sólido

Luis Fonsi continúa formando uno de los equipos más variados de esta edición de La Voz Kids. El coach puertorriqueño sumó esta noche a Dani y Candela, alcanzando ya los 9 talents.

Dani consiguió emocionar a Fonsi en el último segundo con su versión de ‘Never enough’, mientras Candela sorprendió con una delicada interpretación de ‘Dernière danse’ llena de sensibilidad y matices.

El puertorriqueño volvió a insistir durante la gala en que no busca únicamente voces perfectas, sino artistas capaces de emocionarle y transmitir algo especial desde el escenario.

Ana Mena continúa apostando por la emoción y la conexión

Ana Mena alcanzó los 9 talents en su equipo tras incorporar a Marta y Marco durante la gala. La coach malagueña volvió a vivir momentos muy especiales gracias a la conexión que mostró con ambos artistas.

Marta emocionó especialmente a Ana tras revelar que ambas compartían raíces en Estepona, mientras Marco sorprendió al contar que había aprendido a cantar este mismo año antes de conquistar a varios coaches con su actuación.

La coach sigue formando un equipo marcado por la sensibilidad, las emociones y artistas capaces de generar una conexión inmediata con el público y los coaches.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas