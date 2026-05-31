Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones 4

Ana Mena revela cuál es su curioso “hobby” tras coincidir con una talent practicándolo

Marta, talent de La Voz Kids, se ha dirigido a Ana Mena para explicar que ha coincidido con ella en algún supermercado. Un lugar que a la cantante le encanta visitar siempre que puede.

Ana Mena en La Voz Kids

Ana Mena revela cuál es su curioso “hobby” tras coincidir con una talent practicándolo

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Marta salió al escenario de La Voz Kids con una desgarradora interpretación de ‘Fingers crossed’, haciendo suya la canción de Lauren Spencer-Smith. En el último instante, tanto Edurne como Ana Mena decidieron darse la vuelta para desatar la emoción en la talent. La cual, como contaba, no era la primera vez que se cruzaba con Ana.

Marta de La Voz Kids

La conexión entre Marta y Ana Mena emociona en La Voz Kids

“Yo a ti te he visto en supermercados y eso”, le decía Marta a la coach. Un lugar al que a Mena le “encanta ir”. Antonio Orozco, al escuchar esta coincidencia, no ha dudado en preguntar a la joven por su experiencia. “Yo creo que me he acercado con amigas”, continuaba Marta para confesar el mensaje que le quisieron transmitir: “Te queremos, te amamos”.

¡Qué guay vernos aquí!”, ha respondido la cantante. Ahora bien, no le extrañaba que la haya visto en el supermercado, ya que para Ana Mena ir a comprar es más un “hobby” que una rutina.

Sea como sea, Marta está dentro de La Voz Kids y, a partir de este momento, se verán las caras más a menudo. Sin carritos de la compra de por medio. ¡Dale play al vídeo y revive este divertido momento de las cuartas Audiciones a ciegas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡Los coaches dan la segunda oportunidad!: “Por favor, decídselo”

¡Los coaches dan la segunda oportunidad!: “Por favor, decídselo”

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Ana Mena en La Voz Kids

Ana Mena revela cuál es su curioso “hobby” tras coincidir con una talent practicándolo

Antonio Orozco en La Voz Kids

Así hemos vivido las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz Kids: Emoción, sorpresas y bloqueos inesperados

La Voz Kids

Mucha más emoción y puro nervio en el próximo programa de La Voz Kids

Crónica La Voz Kids
Resumen de la gala

Edurne recorta distancias con Orozco en una intensa noche de Audiciones en La Voz Kids

Marcos de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Aprendió a cantar este año y pasa esto en La Voz Kids: “Has ido de menos a más”

Mar de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

El mensaje de Fonsi después de que ningún coach se gire por esta talent

La talent cantó ‘Deja huella’ de Inazio en el escenario de La Voz Kids, pero ninguno de los coaches quedó convencido para girar su silla.

Dani de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Su espectacular versión de ‘Never enough’ cautiva Fonsi en el último segundo

El talent de La Voz Kids consiguió entrar en el equipo del puertorriqueño con esta canción de Loren Allred.

Judith de La Voz Kids

Judith deslumbra La Voz Kids con Camilo Sesto y provoca un bloqueo inesperado

Candela de La Voz Kids

Candela hipnotiza a Fonsi y Edurne en La Voz Kids cantando en francés

Isabel de La Voz Kids

Isabel se enfrenta a sus nervios en La Voz Kids: “Llegar hasta aquí ya es un mérito”

Publicidad