Ana Mena revela cuál es su curioso “hobby” tras coincidir con una talent practicándolo

Marta salió al escenario de La Voz Kids con una desgarradora interpretación de ‘Fingers crossed’, haciendo suya la canción de Lauren Spencer-Smith. En el último instante, tanto Edurne como Ana Mena decidieron darse la vuelta para desatar la emoción en la talent. La cual, como contaba, no era la primera vez que se cruzaba con Ana.

“Yo a ti te he visto en supermercados y eso”, le decía Marta a la coach. Un lugar al que a Mena le “encanta ir”. Antonio Orozco, al escuchar esta coincidencia, no ha dudado en preguntar a la joven por su experiencia. “Yo creo que me he acercado con amigas”, continuaba Marta para confesar el mensaje que le quisieron transmitir: “Te queremos, te amamos”.

“¡Qué guay vernos aquí!”, ha respondido la cantante. Ahora bien, no le extrañaba que la haya visto en el supermercado, ya que para Ana Mena ir a comprar es más un “hobby” que una rutina.

Sea como sea, Marta está dentro de La Voz Kids y, a partir de este momento, se verán las caras más a menudo. Sin carritos de la compra de por medio. ¡Dale play al vídeo y revive este divertido momento de las cuartas Audiciones a ciegas!

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