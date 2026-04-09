Descubre cómo va a ser esta temporada de Tu cara me suena: “¡Cómo he podido sobrevivir sin este programa!”

Tu cara me suena arranca este viernes con una temporada llena de sorpresas. Las novedades que acompañan a esta nueva edición son el suelo led que va a sorprender en las actuaciones de los concursantes y por primera vez viviremos dos galas en directo, la semifinal y la final.

Las estrellas de esta temporada van a dejarnos sin palabras con sus increíbles actuaciones, desde Jesulín haciendo de Melendi a Sole Giménez cantando por Shakira.

Àngel Llàcer se ha preguntado cómo ha podido estar tanto tiempo sin este programa y Lolita ha cumplido su sueño, “todas las temporadas he estado pidiendo a J Kebello y esta temporada lo tengo aquí”.

No te pierdas la puesta en escena de la nueva temporada de Tu cara me suena, este viernes estreno a las 22:00 horas en Antena 3.