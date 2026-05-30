La caída del apellido Pitt: Maddox, hijo de Angelina Jolie, sigue los pasos de sus hermanas y rompe definitivamente con el actor

La relación entre Brad Pitt y los hijos que comparte con Angelina Jolie está definitivamente rota y todo se remonta al polémico incidente del avión que provocó el divorcio de los actores.

Desde su separación, los jóvenes han tomado parte y no se han separado de su madre, dejando al intérprete más solo que nunca en el ámbito familiar, quedándose su novia Ines de Ramón como su principal apoyo.

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos Vivienne, Knox, Maddox, Shiloh, Pax y Zahara en el aeropuerto de Los Angeles en 2014 | Cordon Press

Poco a poco, sus hijos han ido confirmando su ruptura con Pitt, eliminando incluso el rastro de sus nombres al eliminar el apellido paterno. Así, las primeras en realizar este movimiento fuero Shiloh, Vivienne, Zahara y ahora lo ha formalizado Maddox, el hermano mayor, después de rumorearse que podría haberse acercado al actor al volver a incluir su apellido en el ámbito profesional.

La realidad es que, según ha desvelado TMZ, el joven de 24 años presentó documentos solicitando un cambio legal de nombre, quedando su nombre completo como Maddox Chivan Jolie.

Angelina Jolie con su hijo Maddox en la Casa Blanca | Reuters

Otros hermanos como Pax dejó clara su postura cuando publicó un durísimo mensaje contra Brad Pitt en el que era "terrible y despreciable" y que dejó al actor devastado.

"Él es consciente y le duele que Shiloh haya dejado de usar su apellido", dijo una fuente a People en el momento en el que su hija formalizara este proceso legal. "Para Brad, recordar que ha perdido a sus hijos no es fácil. Ama a sus hijos y los extraña", aseguró.