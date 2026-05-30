Muere Frank Francés, exnovio de Bárbara Rey, a los 62 años: la triste despedida de la actriz

Frank Francés, extenista, empresario y expareja de Bárbara Rey ha fallecido a los 62 años a consecuencia de un cáncer de piel. La noticia ha provocado una gran conmoción, incluida a la actriz debido a la relación que mantuvieron a comienzos de los años 2000.

Aunque en los últimos años llevaba una vida alejada de los focos, Francés fue uno de los nombres habituales de la prensa rosa durante su romance con Bárbara Rey, con la que estuvo cerca de casarse.

Frank Francés y Bárbara Rey durante su relación | Gtres

Nacido en Casablanca, Marruecos, pero de nacionalidad francesa, el extenista llevaba una vida tranquila desde hace años en Marbella dedicándose a la gestión de un club deportivo familiar.

Tras conocerse su fallecimiento, la exvedette ha querido despedirse públicamente de quien fuera una de sus parejas más mediáticas a través de una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram.

Frank Francés y Bárbara Rey durante su relación | Gtres

"Querido Fran, hoy has partido a un lugar en donde, según mi creencia, encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento que has tenido en estos últimos años de tu vida a causa de tu enfermedad, en más de una ocasión me hubiese gustado verte y sé que tú también pensabas lo mismo, pero no querías que te viera en las condiciones que te encontrabas. Quiero desde aquí decirte y sé que lo escucharás, que viví momentos contigo maravillosos que te quise mucho y fui muy feliz contigo aunque no fue duradero, pero hay momentos en la vida que aunque no sean muy largos los recuerdos siempre con cariño y con dulzura, a ti te recordaré siempre con muchísimo cariño por todo y sobre todo por el respeto que me has tenido siempre el mismo que yo te he tenido a ti. Que dios te acoja en su seno", ha escrito Bárbara.