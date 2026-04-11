Gala 1 | Actuación
Melani vuelve a conquistar el escenario de Tu cara me suena con su tema ‘Scorpion’
La ganadora de la última edición ha regresado al programa para interpretar en directo su nueva y enérgica canción.
Melani se ha reencontrado con el público que la hizo ganadora en la pasada edición de Tu cara me suena. La artista ha vuelto al plató para dar el pistoletazo de salida a una temporada que promete emociones fuertes.
En esta ocasión, Melani ha presentado su nuevo tema, 'Scorpion', una propuesta que ha mostrado su evolución artística, sin perder la esencia que la ha caracterizado desde sus inicios.
La cantante ha vuelto a demostrar su potencia vocal, apostando por una interpretación en la que su característica voz lírica ha sido la gran protagonista. Además, nos ha sorprendido con una coreografía que nos ha hipnotizado por completo. ¡Revive su actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!
