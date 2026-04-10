J Kbello abre por todo la alto la nueva edición de Tu cara me suena al ritmo de Daddy Yankee

J Kbello nos dejó a todos boquiabiertos con su imitación de Teddy Swims en su visita al programa en la pasada edición. El jurado pidió que fuese concursante oficial este año y parece que sus deseos, esta vez, sí que se han cumplido.

J Kbello llega con ganas de darlo todo en esta nueva edición y promete dejarse la piel con cada reto que le salga en el pulsador. Para esta primera gala, ha tenido que meterse en la piel de uno de los cantantes más influyentes de la historia del reguetón: Daddy Yankee.

Al ritmo de la ‘Bzrp Music Seassions, Vol. 0/66’, J Kbello ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena y nos ha regalado un show que ha puesto en pie a todo el público. Ya lo dice la canción: “Nueva temporada ya empezó, dale play”.

En concursante ha dejado claro con su actuación que viene dispuesto a pelear por esta en los primeros puestos de la clasificación y esto solo promete ser el inicio de una gran temporada. ¡Revive su actuación dándole al play al vídeo de arriba!