Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 1 | Actuación

J Kbello abre por todo la alto la nueva edición de Tu cara me suena al ritmo de Daddy Yankee

El cantante ha regresado a plató convertido en concursante oficial y nos ha regalado un show que ha levantado a todo el público.

J Kbello abre por todo la alto la nueva edición de Tu cara me suena al ritmo de Daddy Yankee

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

J Kbello nos dejó a todos boquiabiertos con su imitación de Teddy Swims en su visita al programa en la pasada edición. El jurado pidió que fuese concursante oficial este año y parece que sus deseos, esta vez, sí que se han cumplido.

¡Brutal! J Kbello pone los pelos de punta como Teddy Swims con ‘Lose control’

J Kbello llega con ganas de darlo todo en esta nueva edición y promete dejarse la piel con cada reto que le salga en el pulsador. Para esta primera gala, ha tenido que meterse en la piel de uno de los cantantes más influyentes de la historia del reguetón: Daddy Yankee.

Al ritmo de la ‘Bzrp Music Seassions, Vol. 0/66’, J Kbello ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena y nos ha regalado un show que ha puesto en pie a todo el público. Ya lo dice la canción: “Nueva temporada ya empezó, dale play”.

En concursante ha dejado claro con su actuación que viene dispuesto a pelear por esta en los primeros puestos de la clasificación y esto solo promete ser el inicio de una gran temporada. ¡Revive su actuación dándole al play al vídeo de arriba!

“Hemos hecho mucha piña”: así ha sido el primer encuentro entre los concursantes de Tu cara me suena

“Hemos hecho mucha piña”: así ha sido el primer encuentro entre los concursantes de Tu cara me suena

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

J Kbello abre por todo la alto la nueva edición de Tu cara me suena al ritmo de Daddy Yankee

J Kbello abre por todo la alto la nueva edición de Tu cara me suena al ritmo de Daddy Yankee

¡Menudo arranque! Melani, Agoney y Angy dan paso a los nuevos concursantes de Tu cara me suena

¡Menudo arranque! Melani, Agoney y Angy dan paso a los nuevos concursantes de Tu cara me suena

“Aquí ha habido un crimen y lo vamos a investigar”: es hora de comenzar Una fiesta de muerte

“Aquí ha habido un crimen y lo vamos a investigar”: es hora de comenzar Una fiesta de muerte

4. rosco
El Rosco | 10 de abril

David aprieta a Javier en El Rosco 1.500 de Pasapalabra: “Hay opciones de todo”

3. lirico Javier
Mejores momentos | 10 de abril

“Me ha impactado”: la reacción de Roberto Leal con el lirico de Javier

2. Anibal ansia
Mejores momentos | 10 de abril

El ansia le juega una mala pasada a Aníbal en La Pista: “Me duele en el alma”

El concursante se adelantó al pulsar el botón cuando se sabía la canción y acabó perdiendo un segundo clave para su equipo.

1. 1500 programas
Mejores momentos | 10 de abril

Roberto Leal agradece los 1.500 programas de Pasapalabra: “Estamos enamorados de este formato”

El concurso alcanza un hito histórico en su etapa en Antena 3 y lo celebra agradeciendo el cariño del público dentro y fuera de España.

¿A favor o en contra? Los concursantes se mojan sobre qué normas de Tu cara me suena cambiarían

¿A favor o en contra? Los concursantes se mojan sobre qué normas de Tu cara me suena cambiarían

La Camboria

Sylvia Salem, amiga de La Camboria, carga contra Lauren Postigo: "El tío era horrible, la trataba malísimamente mal"

Roca Rey

Roca Rey y Tana Rivera, nueva pareja: "Están juntos desde poco antes de Semana Santa"

Publicidad