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El nuevo bache de salud que ha obligado a Bertín Osborne a parar y cancelar sus conciertos: "Está chungo"

Máxima preocupación por el estado de salud del cantante, que se ha visto obligado a cancelar los conciertos de este fin de semana. Un bache sobre el que su hija Alejandra Osborne ha desvelado todos los detalles.

Bertín

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Bertín Osborne atraviesa un momento complicado de salud. Tras meses marcados por un COVID persistente, el cantante vuelve a sufrir un nuevo revés que le obliga a paralizar sus conciertos.

El problema de salud de Bertín

Susana Uribarri, su representante y amiga, desvelaba en Y ahora Sonsoles que Bertín estaba en cama y bastante enfermo. El motivo: una neumonía aguda que le estaba produciendo fiebre, tos y otros síntomas fuertes.

Su hija, Alejandra Osborne, confesaba en un evento que su padre "ha estado malísimo" y que, pese a que mejora cada día, "está chungo". Esta contaba que Bertín se encontraba muy mal ya el fin de semana pasado, aunque pensaba que tenía tos o un virus normal y terminó siendo una neumonía.

Bertín Osborne

Los conciertos de Bertín, cancelados

Pese a que Susana Uribarri no sabía si se iban a realizar los conciertos en el momento en el que dio la noticia, finalmente el cantante cancelaba su agenda para el fin de semana. Este actuaba el domingo como cabeza de cartel de la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces. Un evento en el que ha tenido que ser sustituido por Carlos Baute.

Se espera que el cantante pueda retomar su agenda pronto, aunque los problemas de salud podrían extenderse más días. ¿Cuándo se recuperará Bertín Osborne?

Bertín

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