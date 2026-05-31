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El truco de Karlos Arguiñano para hacer una mayonesa muy especial: con huevo duro y salmón

Si pensabas que la mayonesa siempre se hace de la misma forma, nada más lejos de la realidad. Karlos Arguiñano ha elaborado una fuera de lo común, con huevo duro y un toque de salmón.

El truco de Karlos Arguiñano para hacer una mayonesa muy especial: con huevo duro y salmón

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La mayonesa es uno de los acompañamientos más habituales de muchas comidas, y ya sabes que Arguiñano nos ha enseñado cómo se hace paso a paso.

Pero en esta ocasión, el cocinero le ha añadido huevo duro y un toque de salmón que hará que se vea con un tono rosita.

Así la ha preparado paso a paso para la receta de puerros cocidos con salmón ahumado pero, ¿quieres saber el secreto de esta mayonesa? ¡No te pierdas el vídeo!

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