El truco de Karlos Arguiñano para hacer una mayonesa muy especial: con huevo duro y salmón

La mayonesa es uno de los acompañamientos más habituales de muchas comidas, y ya sabes que Arguiñano nos ha enseñado cómo se hace paso a paso.

Pero en esta ocasión, el cocinero le ha añadido huevo duro y un toque de salmón que hará que se vea con un tono rosita.

Así la ha preparado paso a paso para la receta de puerros cocidos con salmón ahumado pero, ¿quieres saber el secreto de esta mayonesa? ¡No te pierdas el vídeo!

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