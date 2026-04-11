María Parrado se lleva la primera victoria de la edición en una gala llena reencuentros, humor y show

¡Menudo arranque de edición hemos tenido! Tres ganadores de la historia de Tu cara me suena han dado paso a los nueve concursantes de este año que lo han dado todo versionando el mítico tema ‘Saturday night’.

María Parrado ha conseguido llevarse la victoria en una gala con mucho nivel y con grandes actuaciones. Su imitación de Ana Mena, que nos ha emocionado y levantado de la silla a partes iguales, se ha llevado tanto el doce del público como del jurado.

J Kbello fue el encargado de abrir la gala por todo lo alto metiéndose en la piel de Daddy Yankee y el jurado tuvo unas bonitas palabras hacia él después de haber pedido que fuese concursante oficial tras su visita en la pasada edición.

Raffaella Carrà volvió a estar presente en Tu cara me suena gracias a la imitación de Leonor Lavado, que desató carcajadas en plató con su versión de ‘Lucas’. La cómica viene dispuesta a darlo todo en esta edición y ha dejado claro que esto es solo el principio.

El sentido del humor siguió reinando en plató con la imitación de Aníbal Gómez de Chiquetete. Una peluca gigante de la que no pararon de salir cosas durante toda la gala se robó el protagonismo de la noche.

Cristina Castaño llenó el escenario con su expresiva e hipnótica imitación de Mina. La actriz dejó claro que, a pesar de no ser cantante profesional, su experiencia en musicales y su gran voz nos harán disfrutar de grandes números.

Sole Giménez se estrenó como concursante oficial de Tu cara me suena con una Shakira que sorprendió gratamente al jurado y Paula Koops revolucionó el escenario convertida en Sabrina Carpenter.

Martin Savi nos dejó con la boca abierta al reproducir los complicados falsetes de Mika y Jesulín de Ubrique nos trasladó a la época de los 2000, pasándoselo en grande metido en la piel de Melendi,

La ganadora del año pasado, Melani, fue la encargada de abrir y cerrar las actuaciones de la noche y no quiso marcharse sin darle un consejo a la nueva promoción. ¡Menuda edición nos espera!