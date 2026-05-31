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¿Un león en casa? La surrealista historia de Tamara Falcó sobre su safari familiar

La socialité ha contado que se crió con varios animales en casa incluyendo un león.

¿Un león en casa? La surrealista historia de Tamara Falcó sobre su safari familiar

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El Hormiguero ha despedido una semana más con la habitual tertulia de actualidad de cada jueves. En ella, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan delVal se unen a Pablo Motos para debatir sobre los temas más candentes de la semana.

Sin embargo, además de la seriedad de las noticias que rigen la actualidad de España, el presentador también aprovecha para conocer más en profundidad a sus colaboradores. En esta ocasión, Pablo ha podido saber cómo era el increíble safari familiar de Tamara.

La socialité ha revelado que tenían un león en casa pero que, finalmente, por su propia seguridad, su madre decidió entregarlo a un sitio donde estuviese mejor cuidado a los seis meses. ¡Imperdible!

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