¡Pelos de punta! María Parrado deslumbra con su imitación de Ana Mena con 'Carita Triste'

Como suelen decir por ahí, no hay dos sin tres y en el caso de María Parrado es verdad. La gaditana había visitado el programa hasta en dos ocasiones para imitar como artista invitada y este año ha dado el paso de ser concursante.

María ha dejado claro que para ella esta oportunidad “es un sueño” y viene dispuesta a salir de su zona de confort y a enfrentarse a todo tipo de retos para sorprender al espectador y también a sí misma.

La primera cantante que ha tenido que imitar en esta edición es una muy querida de nuestro país y a la cuál conoce muy bien: Ana Mena. María nos ha emocionado en los primeros segundos de ‘Carita triste’ sujetando un pie de micro y nos ha dejado sin palabras en la segunda parte de la actuación.

María Parrado ha revolucionado el plató con una enérgica y sensual coreografía que ha puesto a todo el público en pie. ¡Revive su espectacular actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!