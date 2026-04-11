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Gala 1 | Actuación

¡Pelos de punta! María Parrado deslumbra con su imitación de Ana Mena con 'Carita Triste'

La cantante ha sorprendido con una canción que ha comenzado con mucha emoción y que ha acabado siendo puro show.

¡Pelos de punta! María Parrado deslumbra con su imitación de Ana Mena con 'Carita Triste'

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Patri Bea
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Como suelen decir por ahí, no hay dos sin tres y en el caso de María Parrado es verdad. La gaditana había visitado el programa hasta en dos ocasiones para imitar como artista invitada y este año ha dado el paso de ser concursante.

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María ha dejado claro que para ella esta oportunidad “es un sueño” y viene dispuesta a salir de su zona de confort y a enfrentarse a todo tipo de retos para sorprender al espectador y también a sí misma.

La primera cantante que ha tenido que imitar en esta edición es una muy querida de nuestro país y a la cuál conoce muy bien: Ana Mena. María nos ha emocionado en los primeros segundos de ‘Carita triste’ sujetando un pie de micro y nos ha dejado sin palabras en la segunda parte de la actuación.

María Parrado ha revolucionado el plató con una enérgica y sensual coreografía que ha puesto a todo el público en pie. ¡Revive su espectacular actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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