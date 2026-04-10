Sensualidad y diversión: Paula Koops aterriza en Tu cara me suena como Sabrina Carpenter con 'Manchild'

Paula Koops llega a Tu cara me suena con muchas ganas de pasárselo bien y con la ilusión de poder imitar a los ídolos con los que ha crecido. Veremos si el pulsador se porta bien con ella en ese aspecto.

Para su debut en el programa, el pulsador le ha dado a una artista muy actual que lo está petando en todo el mundo: Sabrina Carpenter. Paula ha tenido que sacar su lado más sexy para interpretar el exitoso tema ‘Mindchild’.

El escenario de Tu cara me suena se ha convertido en un aeropuerto para meternos de lleno en la canción y Paula Koops no ha parado quieta, desprendiendo la energía tan característica de Sabrina.

Con ‘Mindchild’, Paula ha conseguido que el público se mueva al ritmo de este tema tan pegadizo y ha conseguido debutar por todo lo alto en esta edición. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!