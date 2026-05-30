Mejores momentos | Gala 7
El jurado alaba la imitación de Martín Savi como Adele: “Ha sido espectacular”
Aunque el argentino no lo había contado, Chenoa ha querido recalcar que el joven ha salido a cantar con la garganta mala.
Publicidad
Martín Savi ha brillado como nunca con su imitación de Adele en la séptima gala de Tu cara me suena. El argentino ha logrado esconder su voz y nos ha transportado a un concierto de la artista con ‘Rolling in the deep’.
“Yo cerraba los ojos y estaba Adele ahí”, ha querido recalcar Flo dándole la enhorabuena al argentino. Además, Chenoa ha querido puntualizar que, aunque él no lo había dicho, estaba malo de la garganta y había hecho un sobreesfuerzo para sacar la imitación adelante.
“Hay que tener en cuenta cuando alguien sale al escenario y hace una actuación de este calibre”, ha añadido la integrante de la mesa del jurado. ¡Vuelve a escuchar su valoración en el vídeo de arriba!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad