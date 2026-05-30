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Mejores momentos | Gala 7

El jurado alaba la imitación de Martín Savi como Adele: “Ha sido espectacular”

Aunque el argentino no lo había contado, Chenoa ha querido recalcar que el joven ha salido a cantar con la garganta mala.

El jurado alaba la imitación de Martín Savi como Adele: “Ha sido espectacular”

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Patri Bea
Publicado:

Martín Savi ha brillado como nunca con su imitación de Adele en la séptima gala de Tu cara me suena. El argentino ha logrado esconder su voz y nos ha transportado a un concierto de la artista con ‘Rolling in the deep’.

“Yo cerraba los ojos y estaba Adele ahí”, ha querido recalcar Flo dándole la enhorabuena al argentino. Además, Chenoa ha querido puntualizar que, aunque él no lo había dicho, estaba malo de la garganta y había hecho un sobreesfuerzo para sacar la imitación adelante.

“Hay que tener en cuenta cuando alguien sale al escenario y hace una actuación de este calibre”, ha añadido la integrante de la mesa del jurado. ¡Vuelve a escuchar su valoración en el vídeo de arriba!

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