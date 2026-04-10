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¡Primer reto superado! Jesulín de Ubrique debuta como Melendi con 'Caminando por la vida'

Con rastas y positivismo, el concursante se ha estrenado en el escenario de Tu cara me suena, treinta años después de publicar su primer y único single.

¡Primer reto superado! Jesulín de Ubrique debuta como Melendi con 'Caminando por la vida'

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique ha aceptado el reto de ser concursante de la decimotercera edición de Tu cara me suena. El gaditano vuelve a subirse a un escenario treinta años después de publicar su primer y único tema, con ganas de sorprender al público y a sí mismo.

Para su debut en Tu cara me suena, el pulsador ha querido que Jesulín de Ubrique viaje a la década de los 2000 para meterse en la piel de uno de los artistas más consolidados de nuestro país: Melendi.

‘Caminando por la vida’ ha sido el primer tema que el concursante ha interpretado en el nuevo escenario de Tu cara me suena y lo ha hecho con soltura y sin miedo. Con rastas y un look desenfadado, nos ha contagiado el espíritu de la canción.

Jesulín de Ubrique ha superado su primer reto en este programa, pero promete trabajar duro para sorprender cada semana y superarse a sí mismo. ¿Lo conseguirá? ¡Revive su actuación dándole play al vídeo de arriba!

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