¡Primer reto superado! Jesulín de Ubrique debuta como Melendi con 'Caminando por la vida'

Jesulín de Ubrique ha aceptado el reto de ser concursante de la decimotercera edición de Tu cara me suena. El gaditano vuelve a subirse a un escenario treinta años después de publicar su primer y único tema, con ganas de sorprender al público y a sí mismo.

Para su debut en Tu cara me suena, el pulsador ha querido que Jesulín de Ubrique viaje a la década de los 2000 para meterse en la piel de uno de los artistas más consolidados de nuestro país: Melendi.

‘Caminando por la vida’ ha sido el primer tema que el concursante ha interpretado en el nuevo escenario de Tu cara me suena y lo ha hecho con soltura y sin miedo. Con rastas y un look desenfadado, nos ha contagiado el espíritu de la canción.

Jesulín de Ubrique ha superado su primer reto en este programa, pero promete trabajar duro para sorprender cada semana y superarse a sí mismo. ¿Lo conseguirá? ¡Revive su actuación dándole play al vídeo de arriba!