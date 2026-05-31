Mucha más emoción y puro nervio en el próximo programa de La Voz Kids

El próximo sábado llegan las quintas Audiciones a ciegas de La Voz Kids y prometen ser una auténtica locura. “Es-pec-ta-cu-lar", si atendemos a las palabras de Edurne sobre lo que está por venir en tan solo una semana.

Un nuevo dúo de Antonio Orozco con una talent, gritos de sorpresa y, por supuesto, bloqueos que pondrán las cosas muy difíciles a los coaches. Porque a partir de ahora cada pequeño gesto cuenta y es el momento de pulir al detalle todas las estrategias.

Será indudablemente una noche muy especial de la que podrás disfrutar el próximo sábado a partir de las 22:00h en Antena 3. ¡No te lo pierdas!

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