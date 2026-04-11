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Elegancia y precisión: Cristina Castaño hipnotiza con ‘Amor mio’ de Mina

La actriz ha sorprendido con su espectacular interpretación en la primera gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena.

Elegancia y precisión: Cristina Castaño hipnotiza con ‘Amor mio’ de Mina

Elegancia y precisión: Cristina Castaño hipnotiza con ‘Amor mio’ de Mina

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Patri Bea
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Cristina Castaño es uno de los grandes fichajes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena. La actriz que también ha triunfado en musicales viene con ganas de dejarse la piel sobre el escenario y sorprender al espectador.

Para esta primera gala, el pulsador ha hecho que Cristina viaje unas cuantas décadas en el tiempo para imitar a Mina, la cantante italo-suiza conocida internacionalmente como la Tigresa de Cremona.

Cristina Castaño ha tenido que enfrentarse al complicado reto de llenar ella sola todo el escenario con su voz para interpretar el conocido tema ‘Amor mio’ y, sin duda, lo ha superado con creces.

La expresividad y la elegancia han sido dos de los grandes protagonistas de la actuación y el público se ha rendido a los pies de Cristina. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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