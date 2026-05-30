“Ellos me han permitido dedicarme a esto”: Cristina Castaño se emociona recordando a sus antepasados

Cristina Castaño nos ha emocionado cantando en gallego en la séptima gala de Tu cara me suena. Una vez más, la actriz ha demostrado su sensibilidad y talento interpretando ‘Lela’ de Dulce Pontes.

“Ha sido maravilloso ver cómo flotabas con esta imitación y cómo te has ido agarrando cada vez más”, ha comentado Chenoa tras su actuación puntualizando lo complicado que es calcar la voz de Dulce Pontes.

Cristina Castaño ha querido recalcar que para ella ha sido muy especial interpretar esta canción en gallego sobre el escenario de Tu cara me suena porque ella viene de una familia de artistas que muchos de ellos no se han podido dedicar a esto.

“Esto para mí es honrar a todos mis antepasados que me han permitido a mí dedicarme a esto”, ha añadido la gallega. ¡Revive sus emotivas palabras dándole al play al vídeo de arriba!

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