La Voz Kids, en directo: los equipos toman forma en una gala clave para los coaches

Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids llegan esta noche a su ecuador y la competición entra en una fase cada vez más exigente. Con los equipos tomando forma, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne tendrán que pensar muy bien cada decisión en una gala donde las plazas empiezan a escasear y el nivel no deja de crecer.

Nuevos talents intentarán conquistar a los coaches con actuaciones llenas de emoción, personalidad y talento en una noche que promete grandes batallas, posibles plenos y decisiones inesperadas. Sigue aquí, en directo, todo lo que ocurra sobre el escenario de La Voz Kids.