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La Voz Kids, en directo: los equipos toman forma en una gala clave para los coaches

Sigue en directo todas las actuaciones, los giros de silla, los bloqueos y los momentazos de la gala cuatro de Audiciones a ciegas.

La Voz Kids, en directo: los equipos toman forma en una gala clave para los coaches

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Celia Gil
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Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids llegan esta noche a su ecuador y la competición entra en una fase cada vez más exigente. Con los equipos tomando forma, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne tendrán que pensar muy bien cada decisión en una gala donde las plazas empiezan a escasear y el nivel no deja de crecer.

Nuevos talents intentarán conquistar a los coaches con actuaciones llenas de emoción, personalidad y talento en una noche que promete grandes batallas, posibles plenos y decisiones inesperadas. Sigue aquí, en directo, todo lo que ocurra sobre el escenario de La Voz Kids.

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Orozco defiende el liderato

Antonio Orozco llega a esta gala como uno de los coaches con más voces en su equipo. El artista ya cuenta con 9 talents y sabe que cada hueco libre vale oro. La estrategia empieza a ser fundamental en unas Audiciones donde cada vez es más difícil pulsar el botón.

Equipo de Antonio Orozco
Equipo de Antonio Orozco | antena3.com
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La competición entra en una fase decisiva

Las Audiciones a ciegas llegan a su ecuador y los coaches empiezan a notar la presión. Con los equipos cada vez más completos, conseguir una plaza en La Voz Kids se vuelve más complicado que nunca.

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Esta noche, llegamos al ecuador de las Audiciones a ciegas

Arranca el minuto a minuto de una nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids. Los coaches afrontan una gala clave en la que los equipos empiezan a acercarse al ecuador y cada decisión será más importante que nunca.

Este año estamos viviendo momentazos como este en La Voz Kids:

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