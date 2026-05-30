Minuto a minuto
La Voz Kids, en directo: los equipos toman forma en una gala clave para los coaches
Sigue en directo todas las actuaciones, los giros de silla, los bloqueos y los momentazos de la gala cuatro de Audiciones a ciegas.
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Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids llegan esta noche a su ecuador y la competición entra en una fase cada vez más exigente. Con los equipos tomando forma, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne tendrán que pensar muy bien cada decisión en una gala donde las plazas empiezan a escasear y el nivel no deja de crecer.
Nuevos talents intentarán conquistar a los coaches con actuaciones llenas de emoción, personalidad y talento en una noche que promete grandes batallas, posibles plenos y decisiones inesperadas. Sigue aquí, en directo, todo lo que ocurra sobre el escenario de La Voz Kids.
Orozco defiende el liderato
Antonio Orozco llega a esta gala como uno de los coaches con más voces en su equipo. El artista ya cuenta con 9 talents y sabe que cada hueco libre vale oro. La estrategia empieza a ser fundamental en unas Audiciones donde cada vez es más difícil pulsar el botón.
La competición entra en una fase decisiva
Las Audiciones a ciegas llegan a su ecuador y los coaches empiezan a notar la presión. Con los equipos cada vez más completos, conseguir una plaza en La Voz Kids se vuelve más complicado que nunca.
Esta noche, llegamos al ecuador de las Audiciones a ciegas
Arranca el minuto a minuto de una nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids. Los coaches afrontan una gala clave en la que los equipos empiezan a acercarse al ecuador y cada decisión será más importante que nunca.
Este año estamos viviendo momentazos como este en La Voz Kids:
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