"Este programa fomenta el talento": el jurado hace balance de Tu cara me suena 13

Tu cara me suena 13 ha llegado a su fin con una gala que nos ha regalado momentos memorables, entre ellos, la proclamación de J Kbello como campeón tras una trayectoria brillante por el programa.

Antes de decir adiós a esta edición, Flo, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer han querido hacer balance de todo lo vivido estos meses y el presidente del jurado ha querido recalcar emocionado que, Tu cara me suena "fomenta el talento".

"Lo hemos disfrutado mucho y estamos con mucha pena", nos confesaba Flo. Además, los cuatro han querido destacar sus momentos favoritos de la edición, que han sido muchos. ¡Escucha todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

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