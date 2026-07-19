"Me lo quedo en el corazón para toda la vida": Las emocionadas primeras palabras de J Kbello tras coronarse ganador

¡Se acabó la espera y ya tenemos ganador! La gran final de Tu cara me suena ha cerrado el telón por todo lo alto proclamando a J Kbello como el flamante vencedor de una de las ediciones más reñidas y espectaculares que se recuerdan. Tras una noche de infarto y máxima tensión en las votaciones, el artista no ha podido contener la emoción al escuchar su nombre.

Todavía asimilando el triunfo y arropado por el calor y los abrazos de todos sus compañeros, J Kbello ha pronunciado sus primeras y más sinceras palabras con el trofeo entre los brazos. "Esto me lo quedo en el corazón para toda la vida", ha confesado visiblemente conmovido, dedicando la victoria a un público que lo ha apoyado incondicionalmente desde el primer día y a un equipo que ha hecho posible una aventura musical que, sin duda, marca un antes y un después en su trayectoria.