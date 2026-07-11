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Gala 13 | Actuación

Sergio Rivero debuta en Tu cara me suena como Harry Styles con ‘Adore you’

El cantante ha escogido al artista británico para estrenarse sobre el escenario de Tu cara me suena en esta segunda semifinal en directo.

Sergio Rivero debuta en Tu cara me suena como Harry Styles con ‘Adore you’

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Patri Bea
Patri Bea
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Sergio Rivero ha sido el invitado de la segunda semifinal en directo de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y ha querido sorprender al público y al jurado imitando a Harry Styles.

El canario lo ha dado todo con el tema ‘Adore you’ y nos ha transportado a un concierto del artista británico gracias a imitar los giros y las expresiones tan características de Harry Styles.

Sergio Rivero ha sido el encargado de poner el broche de oro a esta brillante semifinal y ha sorprendido gratamente al jurado. ¿Os gustaría verlo concursando en una próxima edición? ¡Revive su imitación al completo en el vídeo de arriba!

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