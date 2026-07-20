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¡Vio el futuro!

La profecía de Melani en Tu cara me suena: pidió el fichaje de J Kbello un año antes de que se coronase campeón

La campeona de la decimosegunda edición cedió el testigo a J Kbello, un artista que ella misma pidió por su participación.

J Kbello y Melani, en Tu cara me suena

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Julián López
Julián López
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J Kbello se ha coronado campeón de la decimotercera edición de Tu cara me suena. El artista ha bordado cada imitación a lo largo de la edición, pero su imitación de Hugh Jackman en The Greatest Showman ha sido la guinda al pastel, el broche de oro a una temporada espectacular.

J Kbello en Tu cara me suena

J Kbello recibió el premio de campeón de la mano de Melani, la ganadora de la pasada edición, un gesto que se repite cada año en Tu cara me suena. Siempre es bonito volver a ver exconcursantes sobre el escenario de Tu cara me suena, y para Melani ha sido un reencuentro precioso.

Melani ha compartido en redes sociales sus sensaciones tras pasarle el testigo a J Kbello, y ha recordado algo que dijo hace un año… ¡pidiendo por la participación de J Kbello! En el vídeo, la artista pedía que en la siguiente edición llamasen a J Kbello.

“Vi el futuro”, bromea Melani, ya que en el vídeo se deshace en elogios hacia el que, un año después, no solo participaría en Tu cara me suena, sino que también saldría campeón de la edición.

Melani ha cerrado su post en Instagram dándole la enhorabuena a todos los concursantes y agradeciendo a todo el equipo del programa por sentirse siempre como en casa.

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