El amor, la amistad y los perros marcan una gala que corona a Paula Koops

¡Menuda octava gala de emociones fuertes hemos vivido! Hemos descubierto quién es el gran amor de Àngel Llàcer, hemos visto a dos perras talentosas y adorables sobre el escenario de Tu cara me suena y Paula Koops se ha llevado su primera victoria de la edición.

Interpretar ‘Where is my husband!’ de Raye no es tarea fácil, pero Paula ha hecho que parezca sencillo y se ha llevado la máxima puntuación del público y del jurado al mostrar la seguridad y carisma de la artista imitada.

Leonor Lavado montó una fiesta en plató y se movió más que nunca sobre el escenario de Tu cara me suena convertida en Patricia Manterola y Aníbal Gómez tampoco paró mucho junto a Natalia Ferviú para transmitirnos la energía de Parchís.

Aunque Cristina Castaño brilla siempre que sale al escenario de Tu cara me suena, en esta octava gala actuó acompañada de alguien que consiguió eclipsarla: su perrita Sally. Las dos protagonizaron una actuación que ha pasado a la historia del programa.

Sole Giménez nos emocionó a todos con su delicada imitación de Rosana, al igual que María Parrado, que derrochó química con su amigo Kenneth para recrear el dueto de Meghan Trainor y John Legend.

Los que se lo pasaron en grande sobre el escenario fueron Martín Savi convertido en Survivor y recorriendo cada esquina del plató y J Kbello que lo dio todo con ‘La copa de la vida’ de Ricky Martin.

Aunque si hay una actuación que tardaremos mucho tiempo en borrar de la mente será la de Jesulín de Ubrique como Daniela Romo. El gaditano estuvo irreconocible y demostró que ha venido a Tu cara me suena a jugar y a pasárselo bien.

Y después de la visita de Irene Junquera, Àngel Llàcer y Chenoa nos hicieron llorar como una magdalena al recordarnos lo valiosa que puede llegar a ser una bonita amistad. ¡Qué haríamos sin este programa!