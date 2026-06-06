Paula Koops gana la octava gala de Tu cara me suena como Raye

Paula Koops ha brillado como nunca en la octava gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Raye con ‘Where is my husband!’. La madrileña ha conseguido que pareciese fácil interpretar un tema que, según Àngel Llàcer era un ‘trabalenguas’.

A pesar del nivel de las actuaciones de la noche, el jurado ha querido otorgarle a Paula Koos la máxima puntuación y el doce del público le ha hecho conseguir su primera victoria de la edición.

Paula Koops se ha mostrado muy emocionada al descubrir que era la ganadora de la noche y no ha podido contener las lágrimas al entregar los 3.000 euros de premio a la Fundación española para la prevención del suicidio. ¡Revive este emocionante momento en el vídeo de arriba!

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