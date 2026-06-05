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Gala 8 | Actuación

Ritmo y adrenalina: J Kbello desata la euforia como Ricky Martin con ‘La copa de la vida’

El gaditano ha vuelto a revolucionar el escenario de Tu cara me suena con un tema que ha hecho bailar a todo el mundo.

Ritmo y adrenalina: J Kbello desata la euforia como Ricky Martin con ‘La copa de la vida’

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Patri Bea
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J Kbello nos hizo regresar a nuestra infancia en la gala pasada al meterse en la piel de Simba para recrear una actuación emblemática del Musical ‘El Rey León’ con parte de su elenco. ¡Fue mágico!

Para esta octava gala de Tu cara me suena, el pulsador ha querido que J Kbello se meta en la piel de uno de los artistas puertorriqueños más queridos y escuchados de las últimas décadas: Ricky Martín.

Para esta imitación, J Kbello ha querido interpretar la canción oficial del Mundial de Francia 1998 que todo el mundo conoce y ha bailado alguna vez: ‘La copa de la vida’. ¡Menuda se ha formado en plató!

J Kbello ha conseguido captar la esencia del cantante puertorriqueño y ha vuelto a demostrar que no hay reto que se le resista. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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