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Gala 8 | Actuación

¡Que el ritmo no pare! Leonor Lavado se mueve más que nunca como Patricia Manterola

La cómica se ha movido más que nunca sobre el escenario de Tu cara me suena para recrear a la cantante mexicana.

¡Que el ritmo no pare! Leonor Lavado se mueve más que nunca como Patricia Manterola

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Patri Bea
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Que Leonor Lavado salga a actuar sobre el escenario de Tu cara me suena es garantía de pasar un buen rato y así lo volvió a demostrar la semana pasada abriendo la gala convertida en Spagna.

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Para esta octava gala, el pulsador ha querido darle a Leonor Lavado su reto más movido hasta la fecha: meterse en la piel de la cantante mexicana Patricia Manterola con el tema ‘Que el ritmo no pare’.

Con una energía desbordante, la cómica ha entrado en plató acompañada de los bailarines del programa y ha puesto a todo el mundo a bailar este tema que revolucionó la industria musical en la década de los 2000.

Leonor ha montado una auténtica fiesta en plató y ha demostrado que está dispuesta a enfrentarse a cualquier reto en Tu cara me suena. ¡Revive su actuación al completo en el vídeo de arriba!

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