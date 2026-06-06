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Gala 8 | Actuación

Sole Giménez emociona como Rosana con ‘Si tú no estás’ en Tu cara me suena

La cantante ha llenado el plató de Tu cara me suena solo con su voz acompañada de una guitarra y nos ha encogido el corazón con una canción cargada de sentimiento.

Sole Giménez emociona como Rosana con ‘Si tú no estás’ en Tu cara me suena

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Patri Bea
Publicado:

Sole Giménez se está sorprendiendo a sí misma en Tu cara me suena al conseguir captar la esencia de artistas muy diferentes entre sí. Sin ir más lejos, la semana pasada, se metió de lleno en la piel de Mari Trini y nos conquistó con una interpretación llena de teatralidad de ‘Yo no soy esa’.

Para esta octava gala de Tu cara me suena, el pulsador todavía no ha querido cumplirle a Sole Giménez el deseo de protagonizar una espectacular coreografía junto a los bailarines. Por lo pronto, debía imitar a Rosana.

Completamente sola sobre el escenario y acompañada únicamente de una guitarra, Sole Giménez nos ha emocionado con una interpretación cargada de sentimiento del famoso tema ‘Si tú no estás’.

Natalia Ferviú no ha podido evitar emocionarse desde el sofá de los concursantes y no nos extraña nada porque todo lo que toca Sole, lo convierte en magia. ¡Revive su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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La cantante ha superado con nota uno de los mayores retos a nivel vocal que el pulsador le ha dado en esta decimotercera edición de Tu cara me suena.

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