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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6

¿Cuál es la fórmula para hacerse viral en TikTok? Álex da las claves a Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

Teresa quiere llamar la atención de Agus y, para ello, su hermano Álex tiene un plan: conseguir que se haga viral en TikTok.

¿Cuál es la fórmula para hacerse viral en TikTok? Álex da las claves a Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

¿Cuál es la fórmula para hacerse viral en TikTok? Álex da las claves a Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

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Borja Tamayo
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Teresa no puede dejar de pensar en Agus después de su encuentro en la fiesta de Halloween. Sin embargo, tal y como su hermano mayor le ha explicado, tiene tan solo 6 horas de margen para llamar su atención. De lo contrario, se olvidará de su nombre. ¿El plan de Álex? Conseguir que Teresa se haga viral en TikTok.

Para ello, el pequeño estilista ha preparado las mejores ideas. Un “get ready with me” y una coreografía, como poco, llamativa. Ahora bien, esto no nada tiene que ver con el contenido educativo (¿o quizás aburrido?) que crea Agus en sus propias redes sociales. Por eso, Álex se ve forzado a sacar la artillería pesada.

Aro de luz encendido, logo de “Teresa te interesa” preparado y estilo, mucho estilo. Así son las directrices de este pequeño genio de la moda que Teresa, a su manera, va siguiendo. ¿Logrará llamar la atención de Agus antes de que sea tarde? ¡Dale play al vídeo y disfruta de nuevo de este divertido momento!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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