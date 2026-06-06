Irene Junquera aterriza en Tu cara me suena como Natalia Oreiro

Irene Junquera ha sido la invitada de la octava gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena y ha querido sorprender al público y al jurado del programa metiéndose en la piel de una conocida cantante uruguaya.

La periodista tenía muchas ganas de demostrar su talento para la música en Tu cara me suena y lo ha hecho convertida en Natalia Oreiro e interpretando un tema que ha recorrido todo el mundo: ‘Tu veneno’.

Irene Junquera ha desprendido una seguridad y energía arrolladora sobre el escenario de Tu cara me suena y ha demostrado que cantar y bailar no se le da nada mal. ¿Te gustaría verla concursando en una próxima edición? ¡Vuelve a disfrutar de su actuación dándole al play al vídeo de arriba!

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