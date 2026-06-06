Gala 8 | Actuación
Irene Junquera aterriza en Tu cara me suena como Natalia Oreiro
La periodista deportiva ha debutado por todo lo alto en Tu cara me suena con un tema que no ha dejado indiferente a nadie.
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Irene Junquera ha sido la invitada de la octava gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena y ha querido sorprender al público y al jurado del programa metiéndose en la piel de una conocida cantante uruguaya.
La periodista tenía muchas ganas de demostrar su talento para la música en Tu cara me suena y lo ha hecho convertida en Natalia Oreiro e interpretando un tema que ha recorrido todo el mundo: ‘Tu veneno’.
Irene Junquera ha desprendido una seguridad y energía arrolladora sobre el escenario de Tu cara me suena y ha demostrado que cantar y bailar no se le da nada mal. ¿Te gustaría verla concursando en una próxima edición? ¡Vuelve a disfrutar de su actuación dándole al play al vídeo de arriba!
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