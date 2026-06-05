Aníbal Gómez y Natalia Ferviú recuperan el espíritu de Parchís con ‘Fin de curso’

Aníbal Gómez nos dejó a todos con la boca abierta en la pasada gala de Tu cara me suena metiéndose en la piel de Vicente Fernández. Su ‘Volver, volver’ causó sensación entre el público y el jurado y acabó con la tercera mejor puntuación de la noche.

El pulsador ha querido que Aníbal Gómez actúe acompañado para esta octava gala de Tu cara me suena y él no ha dudado en llamar a una conocida estilista que ya acudió en una ocasión como invitada al programa: Natalia Ferviú.

Los dos han pisado con fuerza en plató transformados en dos de los integrantes de Parchís y, en compañía de tres de los bailarines del programa, nos han hecho bailar con ‘Fin de curso’.

Aníbal Gómez ya lo había advertido, iban a ser tan fieles a la imitación que hasta pensaban recrear los fallos de los niños. ¡Vuelve a disfrutar de su inolvidable actuación dándole al play al vídeo de arriba!

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