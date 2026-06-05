¿Preparados para subir al ring? Martín Savi se convierte en Survivor con ‘Eye of the Tiger’

Martín Savi tocó la gloria en la pasada gala de Tu cara me suena con su imitación de Adele. Su ‘Rolling in the deep' causó sensación y se llevó todos los doces posibles de la noche, consiguiendo así su primera victoria en el programa.

Para esta octava gala, el pulsador ha querido que Martín Savi vuelva a cambiar de estilo metiéndose en la piel de una banda de rock estadounidense que se formó a finales de la década de los setenta: Survivor.

Comenzando su actuación fuera del escenario y recorriendo los entresijos del plató de Tu cara me suena, Martín Savi ha derrochado energía y fuerza con un tema que todo el mundo asocia a la película ‘Rocky’: ‘Eye of the tiger’.

El argentino ha vuelto a demostrar su versatilidad y fuerza sobre el escenario con una imitación que ha puesto al público en pie. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas