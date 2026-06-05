Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Gala 8 | Actuación

¿Preparados para subir al ring? Martín Savi se convierte en Survivor con ‘Eye of the Tiger’

El argentino ha abierto la octava gala de Tu cara me suena por todo lo alto interpretando uno de los temas más identificativos de la película ‘Rocky’.

¿Preparados para subir al ring? Martín Savi se convierte en Survivor con ‘Eye of the Tiger’

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Martín Savi tocó la gloria en la pasada gala de Tu cara me suena con su imitación de Adele. Su ‘Rolling in the deep' causó sensación y se llevó todos los doces posibles de la noche, consiguiendo así su primera victoria en el programa.

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

Para esta octava gala, el pulsador ha querido que Martín Savi vuelva a cambiar de estilo metiéndose en la piel de una banda de rock estadounidense que se formó a finales de la década de los setenta: Survivor.

Comenzando su actuación fuera del escenario y recorriendo los entresijos del plató de Tu cara me suena, Martín Savi ha derrochado energía y fuerza con un tema que todo el mundo asocia a la película ‘Rocky’: ‘Eye of the tiger’.

El argentino ha vuelto a demostrar su versatilidad y fuerza sobre el escenario con una imitación que ha puesto al público en pie. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

De la euforia de Pablo Rivero al cumpleaños de María Parrado: descubre todo lo que no se vio de la séptima gala

De la euforia de Pablo Rivero al cumpleaños de María Parrado: descubre todo lo que no se vio de la séptima gala

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

¿Preparados para subir al ring? Martín Savi se convierte en Survivor con ‘Eye of the Tiger’

¿Preparados para subir al ring? Martín Savi se convierte en Survivor con ‘Eye of the Tiger’

Sigue la octava gala de Tu cara me suena en directo: ¿Encontrará Àngel Llàcer en amor?

Sigue la octava gala de Tu cara me suena en directo: ¿Encontrará Àngel Llàcer en amor?

A solo dos del bote: Javier impresiona en El Rosco y deja a David contra las cuerdas

A solo dos del bote: Javier impresiona en El Rosco y deja a David contra las cuerdas

Pleno de Santi Rodríguez en Palabras Cruzadas: una lección de geografía con ideas para viajar este verano
Mejores momentos | 5 de junio

Pleno de Santi Rodríguez en Palabras Cruzadas: una lección de geografía con ideas para viajar este verano

Los nervios traicionan a David en Pasapalabra con un fallo sobre Barcelona… ¡siendo de allí!
Mejores momentos | 5 de junio

Los nervios traicionan a David en Pasapalabra con un fallo sobre Barcelona… ¡siendo de allí!

Santi Rodríguez, en plena forma en La Pista: “A veces hago crossfit, a veces como gofres”
Mejores momentos | 5 de junio

Santi Rodríguez, en plena forma en La Pista: “A veces hago crossfit, a veces como gofres”

“Hace calor”, ha cantado el humorista, que ha hecho pleno con este tema de Los Rodríguez que tanto pega para estos días de altas temperaturas.

kiko
famosos

La inesperada respuesta de Cayetano Rivera al regalo de Kiko Rivera: "Él no quiere cabezas"

Kiko Rivera dice querer repartir unas cabezas de toro que pertenecieron a su padre, Paquirri, con sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera. Un acercamiento familiar que sorprende enormemente.

Uribarri

Susana Uribarri desvela cómo ha encontrado a Raphael tras superar su enfermedad: "No noté la diferencia"

Separación de bienes

Esther y José Luis, orgullosos de casarse en separación de bienes: "Lo suyo es suyo y lo mío es mío"

Juango Ospina

Juan Gonzalo Ospina, abogado de Luis Lorenzo y su mujer: "Nos ha sacado alguna lágrima la declaración final de Arancha"

Publicidad