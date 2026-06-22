[PRUEBA][NO TOCAR]

Tras unas deliberaciones especialmente difíciles, Ana Mena anuncia que Triana, Lola, Deyerid, Leo, Sol, Marta y Marco son los talents que continúan en la aventura.

Ana Mena y Becky G ya tienen a sus siete elegidos. La coach reconoce el enorme nivel de su equipo y agradece la ayuda de Becky G durante una noche cargada de emociones.