[PRUEBA][NO TOCAR]
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[PRUEBA][NO TOCAR]
Así quedan los equipos para la siguiente fase
La Gran Batalla llega a su final y ya conocemos a los 28 talents que continúan en La Voz Kids. Los equipos de Orozco, Fonsi, Ana Mena y Edurne quedan reducidos a siete artistas cada uno y todo está preparado para el comienzo de los Asaltos.
Ana Mena y Becky G ya tienen a sus siete elegidos
Tras unas deliberaciones especialmente difíciles, Ana Mena anuncia que Triana, Lola, Deyerid, Leo, Sol, Marta y Marco son los talents que continúan en la aventura.
Ana Mena y Becky G ya tienen a sus siete elegidos. La coach reconoce el enorme nivel de su equipo y agradece la ayuda de Becky G durante una noche cargada de emociones.
Los “románticos” ponen en pie a Ana Mena y Becky G
Sol, Marco, Oriol y Marta son los encargados de cerrar las batallas del equipo de Ana Mena. Su interpretación de ‘Blame’s On Me’ de Alexander Stewart conquista a las dos artistas, que terminan levantándose de sus asientos para aplaudir la actuación.
La conexión entre los cuatro talents y la emoción que transmiten convierten esta actuación en una de las más especiales de la noche.
Una batalla cargada de sensibilidad llena de magia el escenario
Leo, Lúa, Leyre, Juliette y Antonella apuestan por ‘Pray’ de Lauren Spencer Smith en una de las actuaciones más delicadas de la noche. La emoción se apodera del grupo y también de Ana Mena, que destaca la enorme dificultad del tema.
El equipo de Ana Mena inaugura sus batallas con una actuación llena de unión
Triana, Carmen, Jimena, Deyerid y Lola protagonizan la primera Gran Batalla de la coach malagueña interpretando ‘Respirar’ de Jesse & Joy.
Las cinco talents consiguen emocionar a Ana Mena y Becky G gracias a la complicidad que muestran durante toda la actuación.
Edurne elige a sus siete talents para los Asaltos
La coach vive uno de los momentos más duros de la edición al tener que despedirse de la mitad de su equipo. Finalmente, Lucía, Sofía, Sara, Valeria, Martina, Mía y Skabum consiguen una plaza en los Asaltos.
Las “mundiales” emocionan con una batalla llena de dulzura
Sara, Miranda, Hattie y Valentina apuestan por ‘Best Part’ en una actuación muy delicada donde las armonías y la sensibilidad se convierten en las protagonistas. Edurne y Leire Martínez destacan el enorme trabajo realizado por las cuatro talents.
Las “competidoras” firman una brutal actuación
Martina, Lucía, Valeria, Sophia y Judith llenan el escenario de fuerza con ‘Lady Marmalade’. La actuación deja completamente impresionado a Antonio Orozco, que llega a afirmar que es una de las mejores actuaciones que ha visto nunca en La Voz Kids.
La batalla de la banda pone patas arriba el escenario de La Voz Kids
Aitor, Hugo, Skabum, Mía y Marcos lideran una espectacular actuación junto a otros compañeros interpretando ‘Locked Out of Heaven’ de Bruno Mars. La energía es tan grande que el público termina en pie. Edurne reconoce que ha sido uno de los retos más difíciles de toda la noche.
Luis Fonsi elige a sus siete artistas para los Asaltos
Llega uno de los momentos más complicados de la noche. Tras varias horas de ensayos, actuaciones y deliberaciones junto a Melody, Luis Fonsi debe tomar una decisión definitiva.
El coach reduce su equipo de 14 a 7 artistas y anuncia que Erick, Evolett, Valery, Mila, Enzo, Daniel y Lola continúan el programa. La emoción invade el plató entre lágrimas, abrazos y mucha ilusión por seguir avanzando.
Los “sentimentales” ponen la piel de gallina al equipo Fonsi
La última batalla del equipo del puertorriqueño está protagonizada por Sergio, Erick, Evolett, Rocío y Claudia. Los cinco artistas unen sus voces para interpretar ‘Ciego’ de Reik en una actuación donde la sensibilidad y la conexión entre ellos se convierten en las grandes protagonistas.
Las "divas" revolucionan el escenario
Victoria, Martina, Valery, Candela y Sofía llegan al escenario dispuestas a demostrar por qué son algunas de las voces más potentes del equipo de Luis Fonsi.
Con una explosiva versión de ‘Confident’, las cinco talents llenan el escenario de actitud, energía y personalidad.
Los más pequeños del equipo Fonsi derriten el plató
Enzo, Lola, Mila y Dani emocionan con una preciosa interpretación de ‘Tightrope’. Además, consiguen emocionar a Melody con esta preciosa versión.
Orozco toma una decisión muy difícil junto a Antoñito Molina
Celia León, Tomás, Leire, Diego, Isabel, Eduardo y Lucía son los siete talents que han elegido Orozco y Antoñito Molina para los Asaltos de La Voz Kids.
Las chicas del equipo Orozco ponen el broche a sus batallas
Mariam, Isabel, Elsa y Leire se enfrentan a una complicada versión de ‘What other people say’. Una canción exigente, pero las cuatro estuvieron a la altura en el escenario de La Voz Kids. ¡Batallón!
El equipo Orozco emociona con una canción de Aitana
Mar, Lucía, Tomás, Celia y Darío protagonizan una de las actuaciones más emotivas de la noche con ‘Cuando hables con él’.
La batalla más flamenca abre el equipo Orozco
Eduardo, Ainhoa, Luis, Ángela y Diego se suben al escenario para interpretar una sorprendente versión flamenca de ‘No es lo mismo’.
¡Arranca la Gran Batalla de La Voz Kids!
Comienza una de las fases más emocionantes de La Voz Kids. Esta noche conoceremos a los talents que conseguirán una plaza en los Asaltos y seguirán luchando por convertirse en la mejor voz de este país.
¡El primer equipo en arrancar será el equipo de Antonio Orozco!
Últimos detalles antes de la gala
Nervios, emoción y muchas horas de ensayo marcan las horas previas a una de las noches más importantes de la temporada.
¿Quiénes conseguirán emocionar a los coaches?
El equipo de Ana Mena
Dos de los equipos más jóvenes y variados de la edición, la coach malagueña afronta su primera batalla con nervios e ilusión.
Estos son sus 14 artistas: Triana, Leo, Oriol, Carmen, Jimena, Lola, Juliette, Marta, Marco, Lúa, Sol, Leyre, Deyerid, Antonella.
Estos son los 14 artistas de Edurne
La coach llega con uno de los equipos más jóvenes y variados de la edición, pero dispuesta a todo por conseguir ganar La Voz Kids.
Estos son sus 14 artistas: Lucía, Mia, Skabum, Aitor, Martina, Miranda, Valentina, Hugo, Judith, Marcos, Valeria, Sara, Sophia y Hattie.
Este es el equipo de Fonsi para la Gran Batalla
Sensibilidad, talento y una gran variedad de estilos marcan el equipo del puertorriqueño, que tendrá que despedirse esta noche de la mitad de sus voces.
Estos son los 14 talents que llegan con Fonsi a la Gran Batalla de La Voz Kids: Evolett, Valeria, Victoria, Enzo, Lola, Sergio, Sofía, Candela, Dani, Martina, Mila, Claudia, Rocío y Erick.
Así llega el equipo Orozco
El coach afronta la nueva fase con un equipo lleno de personalidad, emoción y artistas que han protagonizado algunos de los grandes momentos de las Audiciones.
El coach cerró su equipo en la quinta gala y estos son los talents con los que llega a la Gran Batalla de La Voz Kids: Celia, Isabel, Elsa, Eduardo, Tomás, Lucía, Leire, Darío, Mar, Luis, Diego, Ángela, Ainhoa y Mariam.
Orozco cuenta con Antoñito Molina
Antonio Orozco afronta La Gran Batalla junto a uno de los artistas que más le han marcado este año. Antoñito Molina será su gran apoyo durante las deliberaciones y le acompañará en este viaje.
Edurne y Leire Martínez unen fuerzas
Edurne tendrá a su lado a Leire Martínez en una de las fases más exigentes de La Voz Kids. La coach reconoce que será una noche de lágrimas y emociones muy intensas.
Ana Mena se apoya en Becky G
La malagueña afronta La Gran Batalla junto a Becky G. La artista internacional ayudará a Ana Mena a valorar las actuaciones y elegir qué voces continúan en la aventura en esta nueva fase.
Luis Fonsi nos presenta a Melody, su asesora
El coach puertorriqueño contará con la ayuda de Melody durante esta nueva fase. Fonsi define a su asesora como una artista única y una compañera imprescindible para afrontar las decisiones más complicadas de la competición.
Esta noche, los coaches reducen sus equipos a la mitad
Arranca el minuto a minuto de La Gran Batalla de La Voz Kids. Esta noche los coaches tendrán que reducir sus equipos de 14 a solo 7 talents, una de las decisiones más difíciles de toda la edición.
¡Te contamos cómo lo viven minuto a minuto y en directo!
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