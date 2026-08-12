Esta tarde en YAS Verano, comentamos las inéditas imágenes publicadas del rey Felipe VI en bañador durante sus vacaciones en Mallorca

En el programa de hoy comentaremos las fotografías del rey Felipe en bañador durante sus vacaciones en Mallorca, publicadas en exclusiva en su edición en papel por la revista Diez Minutos.

Las imágenes muestran al monarca disfrutando de unos días de descanso y de lo más relajado junto a un grupo de amigos, entre los que se encuentra Jaime Anglada, quien parece haberse recuperado tras sufrir un grave accidente en agosto de 2025.

El rey ha dado comienzo a sus vacaciones alargando su estancia en Mallorca y poniendo fin, por el momento, a su agenda oficial. Charlas, comidas y baños en el mar forman parte de estos días de descanso. Sigue todos los detalles en Antena 3.

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