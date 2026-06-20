La batalla de las divas desata la locura en el equipo de Luis Fonsi en La Voz Kids

La Gran Batalla del equipo de Luis Fonsi continuó con una de las actuaciones más potentes de la noche. Victoria, Martina, Valery, Candela y Sofía, bautizadas como “las divas”, se subieron juntas al escenario para interpretar ‘Confident’ de Demi Lovato y demostrar todo lo que habían aprendido durante su paso por La Voz Kids.

La energía, la actitud y la confianza que transmitieron sobre el escenario dejaron impresionados a coaches, asesores y público.

Las cinco talents defendieron la canción con personalidad y una puesta en escena arrolladora que convirtió la actuación en uno de los momentos más potentes de la gala.

Luis Fonsi no tardó en reconocer el gran trabajo que han hecho sus artistas durante las últimas semanas: “Han crecido muchísimo, de verdad que he visto un cambio increíble”, aseguró el coach, orgulloso de la evolución de las cinco jóvenes.

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