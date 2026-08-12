“No me lo puedo creer”: la cruel derrota de David en AlaZ por un error estratégico

¡Qué forma de perder! David tenía el empate al alcance de la mano, pero una mala decisión ha terminado cambiándolo todo. Ha sido uno de los desenlaces más sorprendentes que se recuerdan en AlaZ al terminar con el mismo número de aciertos que Javier, con 23, pero con un error decisivo. En el otro bando, el madrileño ha superado una tarde que empezó con un hito insólito: su primer fallo en la Silla Azul desde que llegó a Pasapalabra.

David ha llegado con más segundos al duelo, pero se ha convertido en un factor secundario tras unos primeros compases de igualdad. Javier ha tomado el mando con tres buenos turnos que le han situado ya con 20 aciertos y en su siguiente jugada ha completado su primera ronda con 22.

El acercamiento de David se ha producido de forma lenta pero segura, y ha conocido su reto definitivo cuando Javier se ha plantado con 23 letras en verde. El barcelonés necesitaba cinco para salvarse y ha estado a punto de lograrlo.

A punto de llegar a la meta, con 22 aciertos, ha cometido un fallo. El lamento ha llegado cuando, justo después, ha sacado una respuesta inesperada gracias a un apellido de cineasta. De haber arriesgado primero con esta pregunta y no con la otra, habría empatado sin ningún error. “No me lo puedo creer”, ha lamentado David. ¡Revive este cruel desenlace en el vídeo!

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