La batalla más flamenca del equipo Orozco deja al coach sin palabras en La Voz Kids

La Gran Batalla de La Voz Kids arrancó por todo lo alto en el equipo de Antonio Orozco con una actuación que el propio coach bautizó como “la más flamenca” de la noche.

Eduardo, Ainhoa, Luis, Ángela y Diego unieron sus voces sobre el escenario para interpretar una sorprendente versión flamenca de ‘No es lo mismo’ de Alejaamdro Sanz.

Cinco artistas muy diferentes entre sí, con estilos, personalidades y formas de entender la música completamente distintas, asumieron el reto de convertir una canción muy conocida en una actuación llena de fuerza, emoción y personalidad.

El resultado dejó impresionado al propio Antonio Orozco. “Qué batalla”, reconoció el coach tras la actuación, todavía emocionado por lo que acababa de presenciar sobre el escenario. “Qué orgulloso”, añadió sin poder ocultar su satisfacción.

Una actuación que confirma el enorme nivel con el que ha arrancado La Gran Batalla de La Voz Kids.

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