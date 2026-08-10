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Detenida una de las hijas del matrimonio que ha aparecido asesinado en Tauste

Doble asesinato en Tauste de un matrimonio muy querido y conocido que luchaba por los derechos de los campesinos. Por el momento, una de las hijas, Carlota, y su pareja sentimental, han sido detenidos.

Doble asesinato

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El sábado de madrugada se produjo un doble asesinato en Tauste, Zaragoza, donde fueron encontrados muertos a cuchilladas Javier Sánchez, exsecretario general de UAGA, y su mujer, Esther Latorre. El matrimonio era muy querido y conocido en la zona, por lo que el suceso ha causado una gran conmoción entre los vecinos.

José María Alcubierre, amigo de la pareja y compañero de Javier en el movimiento agrario, asegura que el pueblo todavía intenta asimilar una noticia para la que nadie estaba preparado. Recuerda a ambos como "dos personas luchadoras". Destaca que Javier dedicó gran parte de su vida a defender los derechos de los agricultores y trabajadores del campo, mientras que Esther luchó por la igualdad y los derechos de las mujeres.

La Guardia Civil ha detenido a una de las hijas del matrimonio, Carlota, de 40 años, y a su pareja sentimental como presuntos responsables del doble crimen. La vivienda no presentaba signos de haber sido forzada, una circunstancia que llevó a los investigadores a pensar que los autores podían pertenecer al entorno cercano de las víctimas.

Alcubierre reconoce que la detención de una de las hijas hace todavía más dolorosa la tragedia: "El corazón se rompe y es más duro". El amigo asegura que no conocía a Carlota. Los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas 72 horas, cuando se determinará su posible grado de participación. Si finalmente fueran declarados culpables, Carlota podría enfrentarse a una pena mayor por el agravante de parentesco.

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