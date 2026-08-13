Diego López Garrido saca la Constitución Española para defender Ceuta y Melilla: "Tienen una protección añadida"

El exsecretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido (PSOE), ha reivindicado el papel de la Constitución Española para defender el estatus de Ceuta y Melilla en pleno debate sobre la presión migratoria que vuelve a situar a la ciudad autónoma en el foco.

Durante su intervención, López Garrido exhibió un ejemplar de la Constitución para subrayar que ambas ciudades cuentan con una protección específica dentro del ordenamiento jurídico español. "No solamente son españolísimas, sino que son las únicas comunidades que están previstas en la Constitución Española", afirmó.

El dirigente socialista hizo referencia a la disposición transitoria quinta de la Constitución, que establece que Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos. A su juicio, esa previsión les otorga "una protección añadida, además de la fáctica".

Un "shock importantísimo"

López Garrido enmarcó sus declaraciones en la actual crisis migratoria que afecta a Ceuta, asegurando que la ciudad "ha sufrido un shock importantísimo" por el incremento de las entradas irregulares.

"La Sentencia del Tribunal Supremo ha influido"

En este contexto, sostiene que una sentencia del Tribunal Supremo habría influido en la percepción sobre la posibilidad de acceder a Ceuta por vía marítima. Según ha explicado, esa resolución "ha sido la razón en la que se han basado esta entrada masiva", aunque reconoció que "tampoco se sabe exactamente cómo se organizó todo".

"Desde luego, la sentencia del Supremo diciendo que se puede entrar sin que nadie se lo impida, sin duda ha influido como elemento", ha manifestado.

López Garrido insiste en que el reconocimiento constitucional de Ceuta y Melilla refuerza la necesidad de que ambas ciudades reciban una protección acorde con su condición de territorios españoles y de frontera exterior de la Unión Europea.

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