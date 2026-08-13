Una familia reclama 17.000 euros que pagaron por una operación en Portugal: "Teníamos el certificado equivalente a la tarjeta sanitaria"

Una familia decidió pasar las Navidades en Pontevedra y aprovechó para viajar unos días a Portugal para visitar a una hermana. Durante la estancia, Rosario, de 87 años, comenzó a sufrir fuertes dolores en la vesícula, por lo que sus familiares la trasladaron al hospital. La mujer permaneció ingresada durante 15 días y, tres meses después, la familia recibió una factura de 17.000 euros por la atención sanitaria.

Sin llevar consigo la Tarjeta Sanitaria Europea, los familiares tuvieron que reunir el dinero para hacer frente al pago, confiando en que posteriormente la Seguridad Social española les reembolsaría los gastos. Sin embargo, han pasado ya cinco meses desde que abonaron la factura y todavía no han recibido el dinero.

Victoria Morán, hija de Rosario, reconoce que sabía que debían llevar la tarjeta, pero explica que se trató de un viaje improvisado y que el malestar de su madre fue repentino. "Sí que pedimos el certificado del hospital, que es el equivalente a la tarjeta sanitaria", señala. Según relata, en el centro sanitario les aseguraron que ese documento era suficiente para que su madre recibiera atención.

La única respuesta que la familia asegura haber recibido por parte de la Seguridad Social ha sido que solicitasen un crédito para poder hacer frente al pago. Mientras tanto, continúan esperando el reembolso de los 17.000 euros que tuvieron que adelantar para costear la hospitalización de Rosario.

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