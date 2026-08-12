El acierto de Javier en La Pista... ¡gracias a su madre!: “Me la cantaba cuando era bebé”

La memoria musical de Javier ha dejado a todos fascinados esta vez en Pasapalabra porque le ha llevado a los recuerdos de la infancia. Ha sido el momento más entrañable de la tarde y ha ocurrido en La Pista, cuando el concursante ha reconocido un tema gracias a una persona muy especial: su madre. Sin duda, ha sido un momento que le ha devuelto la felicidad en una tarde complicada, tras haber cometido su primer fallo en la Silla Azul en sus 120 programas.

En La Pista, el fragmento que ha sonado, apenas unos acordes de guitarra, no le ha llevado directamente a la canción. Sí lo ha hecho un verso de la letra: “Cuando llega la alegre mañana”. Gracias a esa frase, el madrileño ha recordado otras y ha contado el motivo: “Me la cantaba mi madre, era yo un bebé”. Ha acertado y se ha llevado cuatro segundos con ‘La luna y el toro’.

A Roberto Leal le ha extrañado que Javier fuera un bebé la versión que ha sonado es la de 1997. Sin embargo, el concursante ha aclarado que su madre le cantaba la original, la de 1962. ¡No te pierdas en el vídeo este bonito triunfo!

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