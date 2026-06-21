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Actuaciones | La Gran Batalla

El batallón de Edurne arrasa en La Voz Kids: “De las mejores que he visto en mi vida”

Martina, Lucía, Valeria, Sophia y Judith deslumbran con una explosiva versión de ‘Lady marmalade’ sobre el escenario de La Voz Kids.

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El batallón de Edurne arrasa en La Voz Kids: “De las mejores que he visto en mi vida”

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Celia Gil
Celia Gil
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La Gran Batalla del equipo de Edurne dejó una de las actuaciones más impactantes de toda la noche. Martina, Lucía, Valeria, Sophia y Judith se subieron al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Lady marmalade’ y demostraron por qué son algunas de las voces más potentes de la edición.

Energía, actitud, potencia vocal y una enorme compenetración marcaron una actuación que fue creciendo segundo a segundo hasta conquistar por completo a coaches, asesores y público.

Las cinco talents llenaron el escenario de personalidad y protagonizaron una batalla difícil de olvidar.

La reacción de Antonio Orozco fue una de las más bonitas: “Ha sido una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida en La Voz”, aseguró completamente impresionado tras escuchar a las jóvenes artistas.

Edurne tampoco podía ocultar el orgullo que sentía al ver el resultado del trabajo realizado durante los ensayos. Su asesora, Leire Martínez, también quiso felicitarlas tras la actuación: “Qué forma de pisar un escenario”, les dijo después de una de las batallas más espectaculares de la edición.

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