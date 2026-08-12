El bombazo de Andy en El Hormiguero al revelar que no figura como coautor de ‘Son de amores’

Andy estuvo en El Hormiguero para hablar sobre la separación de Andy y Lucas y revelar algunos secretos nunca contados sobre su relación con el que durante muchos años fue su compañero.

En esta ocasión, el artista reveló que no figura como coautor de uno de los grandes éxitos del dúo: ‘Son de amores’. “Me podría haber comprado alguna bicicleta”, bromeó el invitado.

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