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CRISIS EN CEUTA

Paco Marhuenda asegura que el Gobierno está "en descomposición": "Antes la gente dimitía, aquí no lo hace nadie"

El director de La Razón no da crédito con la situación que está viviendo Ceuta y reclama que los ministros vayan dimitiendo uno a uno.

Paco Marhuenda denuncia que no se dimita en el Gobierno

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Sofía Avendaño
Publicado:

La situación en Ceuta es cada vez peor. Día a día, desde Espejo Público estamos recogiendo testimonios de diferentes vecinos y todos coinciden en lo mismo: es cada vez más insostenible. Hemos hablado con África y Pepi, dos ceutíes que recibieron ayer, 12 de agosto, a la ministra de Defensa Margarita Robles. Ambas lloraron y la abrazaron, pero tal y como confesaba África: "Ceuta parece una pasarela de ministros, pero nadie hace nada".

"La ética nueva me repugna y me desagrada"

El director de La Razón, Paco Marhuenda, tiene algo muy claro, y es que la política actual dista mucho de la pasada. "Antes la gente dimitía, ahora la ética nueva me repugna y me desagrada", admite Marhuenda. El periodista, sin embargo, ha defendido la figura de Margarita Robles, única ministra que se ha atrevido a dar la cara frente a los ceutíes. Tal y como ha confesado: "Es una magistrada del Supremo, una de las grandes juristas que tiene la dignidad de ir y empatizar con la gente. Es una ministra y una persona digna".

Para Marhuenda, lo que hizo Robles es precisamente lo que quiere la ciudadanía. "La gente lo que quiere ahora es que vayas y que les toques... que vean que existes", asegura.

"Hagas lo que hagas, mañana te hacen ministra"

Pero, aunque Marhuenda le tiene un gran respeto a Robles, no defiende a la composición del Gobierno actual. El director de La Razón denunció que, a su juicio, ya no existen consecuencias políticas ante la gestión de las crisis ."Aquí no dimite nadie, hagas lo que hagas, mañana te hacen ministra. Esa ética nueva que estamos creando es que aquí nadie dimite", denuncia el director de La Razón.

A pesar de su respaldo a Robles, Marhuenda carga duramente contra el resto del Ejecutivo, al que ha llegado a definir como "un Gobierno en descomposición".

"Esto en el pasado habría provocado una guerra"

Marhuenda también puso el foco en la magnitud de la presión migratoria que afecta a Ceuta y cuestionó la respuesta institucional ante la situación. "No puede ser que 70.000 personas atraviesen la frontera, que esto en el pasado habría provocado una guerra, y ahora no sabemos ni lo que ha pasado", concluyó.

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