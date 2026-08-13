El inesperado acercamiento de Fina y Bianca reaviva sus sentimientos en Sueños de libertad

Bianca sorprende a Fina con dulce de leche, su postre favorito, y ambas recuerdan las tardes que compartieron en Argentina. La complicidad crece hasta que están a punto de besarse, pero Fina frena el momento y pide perdón por haberse dejado llevar.

Lejos de incomodarse, Bianca reconoce que le ha gustado recordar su pasado juntas. Fina también admite que lo vivido con ella sigue siendo importante, mientras este acercamiento amenaza con aumentar las inseguridades de Marta en Sueños de Libertad.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas