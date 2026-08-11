Ana y Charlie, amigos íntimos del matrimonio asesinado en Tauste: "Estamos deshechos y desalmados"

Carlota, de 40 años, hija de Javier Sánchez y Esther Larrosa, ha sido detenida junto a su pareja sentimental por su presunta implicación en el asesinato de sus padres. Está previsto que hoy pase a disposición judicial en Ejea de los Caballeros, donde deberá prestar declaración ante el juez y responder a las preguntas que le hagan. Por el momento, tanto ella como su pareja permanecen detenidos y, según ha podido saber este medio, no habrían confesado su presunta participación en el crimen.

Los vecinos describen a Carlota como una niña buena y una estudiante aplicada que, por algún motivo, terminó tomando un camino diferente. Aseguran que comenzó a relacionarse con malas compañías y que llegó a abandonar la carrera. Quienes conocían a la familia destacan, además, la dedicación de Javier y Esther hacia sus dos hijas, por lo que aseguran no comprender cómo se ha podido llegar a un desenlace tan trágico. Entre la conmoción y la indignación, los vecinos tienen claro su deseo: "Que la justicia caiga de lleno sobre los que han realizado esta barbaridad".

Nuestro reportero Pablo Muñiz se encuentra en el pueblo siguiendo de cerca la evolución del caso. Junto a él están Ana y Charlie, amigos íntimos de la pareja fallecida, que compartieron con ellos sus últimas horas antes de que se produjeran los hechos. Ambos aseguran encontrarse completamente abatidos: "Estamos deshechos y desalmados", explica Charlie, quien resume lo ocurrido como "un dolor grande". Los amigos recuerdan aquella última cena como un encuentro aparentemente normal, sin ningún indicio que hiciera presagiar lo que iba a suceder.

Charlie explica que durante la cena no se habló de asuntos familiares ni de nada relacionado con Carlota. "No salió ninguna cosa extraña", asegura, señalando que la conversación giró en torno a planes de vacaciones. Tanto Ana como Charlie afirman conocer a Carlota "de toda la vida", al igual que a su hermana, a quien describen también como una persona muy cercana. Sobre ella aseguran que está completamente destrozada y aprovechan para trasladarle todo su apoyo en estos momentos de enorme dolor.

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