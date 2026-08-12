“Hubo un objeto volador no identificado”: Andy desvela los detalles de su pelea con Lucas

La visita de Andy a El Hormiguero supuso todo un terremoto en el panorama musical. El artista habló sobre su separación con Andy sin pelos en la lengua.

En este momento, el cantante reveló los detalles de cómo fue la pelea que desencadenó su ruptura y contó algunos detalles que confirman que fueron algo más que palabras.

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