Sonsoles Ónega revela cómo vivió la llamada que llevó Las hijas de la criada a la televisión

Las hijas de la criada nunca fue concebida pensando en una adaptación. Sonsoles Ónega reconoce que, mientras escribía la historia de los Valdés, no imaginaba que acabaría convertida en una serie y asegura que ha disfrutado especialmente construyendo sus personajes.

Cuando recibió la llamada para llevar la novela a la pantalla, se enfrentó a una experiencia completamente nueva. Ante ese reto, la autora optó por delegar buena parte del proceso creativo y de las decisiones en el equipo responsable de la adaptación.

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