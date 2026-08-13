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LAS HIJAS DE LA CRIADA
Sonsoles Ónega revela cómo vivió la llamada que llevó Las hijas de la criada a la televisión
La escritora recuerda la propuesta para adaptar su novela y explica cómo afrontó por primera vez el salto al audiovisual, un proceso en el que decidió confiar en el equipo.
Las hijas de la criada nunca fue concebida pensando en una adaptación. Sonsoles Ónega reconoce que, mientras escribía la historia de los Valdés, no imaginaba que acabaría convertida en una serie y asegura que ha disfrutado especialmente construyendo sus personajes.
Cuando recibió la llamada para llevar la novela a la pantalla, se enfrentó a una experiencia completamente nueva. Ante ese reto, la autora optó por delegar buena parte del proceso creativo y de las decisiones en el equipo responsable de la adaptación.
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